Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic na Wall Streetu je danes poskočila in se otresla nedavnih slabih rezultatov, potem ko je intervencija centralne banke Velike Britanije na britanskem trgu obveznic pomirila vlagatelje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.