Škof Saje ob obisku v Kočevskem Rogu za dostojen pokop vseh umorjenih

Kočevski Rog, 28. septembra - Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je danes obiskal grobišče pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Ob tem je izrazil pričakovanje, da država in pristojne službe poskrbijo za dostojen pokop vseh umorjenih med drugo svetovno vojno in po njej, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.