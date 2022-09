Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je potrdila predlog proračunov za leti 2023 in 2024. Potrdila je posodobljen strateški načrt skupne kmetijske politike in program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 ter predlog novele zakona o SDH, ki bo med drugim osnova za pripojitev DUTB k SDH in prenos deleža Elesa v Talumu neposredno v last države.