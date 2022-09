Jesenice, 28. septembra - Hokejisti SŽ Olimpije so zmagovalci hokejskega pokala v sezoni 2022/23. V današnji finalni tekmi na Jesenicah so premagali Sij Acroni Jesenice s 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Ljubljanski hokejisti so na ta način ubranili pokalni naslov iz prejšnje sezone.