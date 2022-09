Vlada imenovala novo državno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu in predstavnika v svetu celjske bolnišnice

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je na današnji seji imenovala Azro Herceg za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, in sicer od 1. oktobra dalje. Mojco Kert in Petro Mencigar Cvar je imenovala za predstavnici ustanovitelja v svetu SB Celje, Tanjo Marsič pa za generalno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).