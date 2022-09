Pri uvozu plačila DDV in uvoznih dajatev začasno oproščene le maske in testi

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je izdala odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha covida-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. V posodobljenem seznamu blaga je v skladu z novim sklepom Evropske komisije vključena le oprema za zaščito ust in nosu ter hitri in PCR-testi, so sporočili po današnji seji.