Postojnski podjetniški inkubator s prenovljenimi prostori

Postojna, 28. septembra - V Velikem Otoku pri Postojni so danes uradno odprli prenovljene prostore Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva. V drugem nadstropju nekdanje vojašnice so uredili 14 novih poslovnih prostorov in dodatne konferenčne prostore, v pritličju pa novo restavracijo. Gradbena dela so se sicer končala že julija. Zdaj je v inkubatorju 20 podjetij.