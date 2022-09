London/Frankfurt/Pariz, 28. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes nekoliko zvišali, s čimer so delno nadoknadili padce iz preteklih dni. Nafta se je krepko podražila, tečaj evra pa se je, potem ko se je dotaknil novega 20-letnega dna, do popoldneva zvišal.