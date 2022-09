Prihodnji teden predviden začetek del na Šmartinski cesti v Sneberjah

Ljubljana, 29. septembra - Direkcija RS za infrastrukturo je z izvajalcem podpisala pogodbo za ureditev Šmartinske ceste od odcepa za Šmartno in Tomačevo do križišča za Trbeže v ljubljanskih Sneberjah. Dela se bodo začela v četrtek, 6. oktobra, v križišču za Trbeže in bodo predvidoma trajala do konca leta 2023. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno.