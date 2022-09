Skakalni vrsti v novo sezono z novim motivom na čeladi

Ljubljana, 28. septembra - Slovenski ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih, ki sta minulo olimpijsko zimo navdušili z dosežki, v novo sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Planici, vstopata z novim dizajnom na čeladi. Motiv Triglava in orla se prepleta v tradicionalnih barvah, skakalci so sami prispevali ideje za ta del še kako pomembne varnostne opreme.