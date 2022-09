Proruski voditelji štirih ukrajinskih regij Putina pozvali k priključitvi Rusiji

Moskva, 28. septembra - Proruski separatistični voditelji ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje so danes predsednika Vladimirja Putina pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji. Pri tem so se sklicevali na rezultate referendumov v štirih ukrajinskih regijah, na katerih se je tamkajšnje prebivalstvo po navedbah proruskih oblasti izreklo za priključitev.