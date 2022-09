Uhajanje plina v Baltskem morju sproža teorije o ozadju morebitne sabotaže

Stockholm/Koebenhavn, 28. septembra - V političnih in strokovnih krogih se vse bolj uveljavlja prepričanje, da gre pri uhajanju plina na plinovodih Severni tok 1 in 2 za sabotažo. Trenutno je glede incidenta v Baltskem morju jasno, da je ta dogodek povezan z vojno v Ukrajini, in da uhajanje plina dodatno destabilizira evropsko gospodarstvo, ko se to sooča z energetsko krizo.