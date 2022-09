Evropska noč raziskovalcev bo v znamenju dveh slovenskih projektov

Ljubljana, 30. septembra - Evropska noč raziskovalcev, ki jo obeležujemo danes, velja za pomemben dogodek v Evropi. Njegov namen je znanost približati širši javnosti. Združeval bo dva slovenska projekta Humanistika, to si ti!, s katerim bodo osvetlili sobivanje človeka in živali, in Noč ima svojo moč!, v okviru katerega bodo vrata za obiskovalce odprle raziskovalne ustanove.