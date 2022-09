Večer: Sodišče odpravilo sklep o zamenjavi na vrhu državne maturitetne komisije

Ljubljana, 28. septembra - Upravno sodišče je ugodilo tožbi Marine Tavčar Kranjc, ki jo je konec lanskega leta ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razrešilo z mesta predsednice državne komisije za splošno maturo in na njeno mesto imenovalo Darka Friša. Ministrstvo jo mora znova imenovati na čelo komisije in ji povrniti sodne stroške, poroča spletni Večer.