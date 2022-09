Sindikat novinarjev: Dvigovanje rok od javnega medija je nesprejemljivo

Ljubljana, 28. septembra - Sindikat novinarjev Slovenije je kritičen do odločitve vladnih strank, ki so se odločile za bojkot oddaj, namenjenih razpravi o stanju na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in noveli zakona o RTVS, med zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Po oceni novinarskega sindikata gre za nesprejemljivo dvigovanje rok od javnega medija.