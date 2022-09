Koroška podjetja pričakujejo jasne okvire in enake pogoje v primerjavi s tujo konkurenco

Slovenj Gradec, 28. septembra - Negotove razmere na trgu energentov in neenaki pogoji v primerjavi s tujo konkurenco so trenutno največji izzivi koroškega gospodarstva. Zato predstavniki koroških podjetij od vlade pričakujejo čimprejšnjo odpravo negotovosti in jasne okvire. Državni sekretar Matevž Frangež pa je napovedal, da bodo odgovori bolj jasni v nekaj tednih.