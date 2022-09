Pijan kradel prometne znake

Zagreb, 28. septembra - V hrvaškem mestu Virovitica so policisti v ponedeljek kmalu po polnoči pri obhodu po mestu opazili, da manjka več prometnih znakov. Kmalu zatem so naleteli na močno pijanega 35-letnika, ob njem pa je bilo na tleh zloženih več prometnih znakov, so sporočili iz policijske uprave virovitiško-podravske županije.