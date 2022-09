29. september - mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani in izgubah hrane

Ljubljana, 29. septembra - Mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani in izgubah hrane, ki ga letos obeležujemo tretjič, je posvečen pomenu zmanjševanja količin zavržene hrane za ljudi in za planet. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 143.254 ton hrane, kar je le 0,2 odstotka manj kot leto prej. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju zavrgel 68 kilogramov hrane.