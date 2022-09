Ministrstvo s protikorupcijsko komisijo podpisalo prenovljen sporazum za krepitev integritete

Ljubljana, 28. septembra - Predstavniki ministrstva za notranje zadeve so s Komisijo za preprečevanje korupcije podpisali prenovljeni sporazum o sodelovanju pri preprečevanju korupcije, z namenom okrepiti sodelovanje med institucijami pri zatiranju korupcije in krepitvi integritete, so objavili na spletni strani ministrstva.