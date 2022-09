Sindikati zdravstva in socialnega varstva po drugem krogu pogajanj razočarani

Ljubljana, 28. septembra - Predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege so nad današnjim drugim krogom pogajanj na ministrstvu za zdravje razočarani. Kot so dejali v izjavah za medije po koncu srečanja, so pričakovali konkreten vladni protipredlog, a ga danes še niso dobili. Ponovno se bodo tako sestali prihodnji teden.