V Portorožu se na rednem letnem kongresu zbirajo menedžerji

Portorož, 29. septembra - V Portorožu se bodo danes na Managerskem kongresu zbrali gospodarstveniki, ki bodo obravnavali aktualne poslovne in družbene teme. Letos so ga naslovili Odgovornost za prihodnost. Razglasili bodo tudi menedžerja leta, ki sta tokrat kar dva, ter podelili priznanje za razvit odnos do enakosti spolov.