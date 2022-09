Gazprom zažugal z neizpolnjevanjem obvez do Naftogaza

Moskva/Kijev, 28. septembra - Potem ko je ukrajinska energetska družba Naftogaz zaradi spora z ruskim energetskim velikanom Gazprom na sodišču vložila zahtevo za arbitražo, je Gazprom zažugal s sankcijami. Če bi do teh prišlo, bi mu bilo prepovedano izpolnjevati obveznosti do Naftogaza. Ali to pomeni, da bi Evropa ostala brez ruskega plina, dobavljenega prek Ukrajine, ni jasno.