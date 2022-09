Glas ljudstva z Volitvomatom tudi za predsedniške volitve

Ljubljana, 28. septembra - Civilna iniciativa Glas ljudstva je na današnji novinarski konferenci predstavila Volitvomat za volitve predsednika republike, ki so ga predstavili že pred državnozborskimi volitvami. Predstavili so tudi odzive kandidatov na nekaj ključnih vprašanj, z njim pa želijo povečati udeležbo na volitvah za predsednika republike in doseči rekord.