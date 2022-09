V Brežicah zaživel večgeneracijski center

Brežice, 28. septembra - V večgeneracijskem centru v Brežicah, ki ga občina ureja v prenovljeni stavbi nekdanjega doma upokojencev, so se zadnje mesece naselili uporabniki. Večji del prenovljenih prostorov zavzemajo stanovanjske enote, namenjene za neposredni najem starejšim nad 65 let, preostale prostore pa so uredili za delovanje nevladnih organizacij in društev.