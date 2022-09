Ljubljanski šahovski klub z visokimi cilji na evropski pokal

Ljubljana, 28. septembra - Slovenski šahovski klub Tajfun - ŠK Ljubljana bo od 3. do 9. oktobra nastopal na evropskem klubskem pokalu v Mayrhofnu v Avstriji, kjer bo tekmoval tudi najboljši šahist sveta zadnjega obdobja Magnus Carlsen iz Norveške. Ljubljanski šahisti so četrti po povprečnih ratingih, prijavljenih je 69 ekip, med 18 ženskimi ekipami so Ljubljančanke osme.