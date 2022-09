Poslovne nepremičnine se še naprej dražijo

Ljubljana, 28. septembra - Cene poslovnih nepremičnin so se v drugem letošnjem četrtletju glede na predhodno trimesečje zvišale za dva odstotka. Kot so zapisali na statističnem uradu, so se poslovne nepremičnine tako podražile še sedmo zaporedno četrtletje. Pisarniški prostori so se pocenili, lokali pa znova podražili, so izpostavili.