Partnerji s kampanjo Poglej, povohaj, poskusi za manj zavržene hrane

Ljubljana, 28. septembra - Ministrstvi za kmetijstvo in okolje ter ljubljanska biotehniška fakulteta so pred mednarodnim dnevom ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani predstavili kampanjo Poglej, povohaj, poskusi za manj zavržene hrane. Zmanjšanje izgub hrane ter količine odpadne hrane je skupna odgovornost, je spomnila kmetijska ministrica Irena Šinko.