Policisti zaradi suma nasilništva ovadili 16-letnega Postojnčana

Postojna, 28. septembra - Postojnski policisti so bili 17. septembra obveščeni, da je neznani storilec ob 21.20 v enem od parkov v Postojni pretepel 20-letnega in 17-letnega državljana Afganistana, ki imata začasno prebivališče v Postojni. Policisti so ugotovili, da je dejanje storil 16-letni Postojnčan, ki ga bodo kazensko ovadili zaradi suma nasilništva.