Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 28. septembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu in Primorskem. Po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na jugu Slovenije od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v petek bo še oblačno in deževno. V soboto bo dež ponehal, oblačnost se bo trgala. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Vremenska fronta se nahaja nad srednjo Evropo. V višinah je nad naše kraje pričel dotekati toplejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne po nižinah pretežno oblačno. Ob Jadranu ter v višjih legah bo sprva delno jasno, nato se bo pooblačilo. Popoldne bo v krajih zahodno in južno od nas naraščala verjetnost za krajevne plohe ali nevihte. Ob Jadranu se bo krepil jugo. V četrtek bo oblačno s pogostimi padavinami, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Manj dežja bo ob severnem Jadranu, kjer bodo tudi sončna obdobja, pihal bo okrepljen jugo.

Biovreme: V noči na sredo bo obremenitev nekoliko popustila, v sredo popoldne pa se bo spet nekoliko okrepila. Vreme bo vplivalo zmerno obremenilno. V četrtek bo vremensko obremenitev znova občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.