Zaradi novih padavin in polnih strug možna nova razlivanja in poplavljanja rek

Ljubljana, 28. septembra - Zaradi novih padavin bodo danes zvečer, ponoči in v četrtek čez dan znova naraščale reke v večjem delu države. Ker so rečne struge zaradi prejšnjih padavin že precej polne, bodo reke hitro dosegle velike pretoke, nekatere med njimi se lahko tudi razlijejo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Deževno vreme bo vse do sobote.

Najbolj bodo v četrtek narasle reke na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji, v porečju Savinje, v Podravju in v Slovenskih goricah. Predvsem na teh območjih bodo možna razlivanja, ob dolgotrajnih nalivih pa tudi poplavljanja meteornih in zalednih voda.

V petek bo večina rek še naraščala, njihova vodnatost bo velika. Najbolj bodo narasle reke v južni in jugovzhodni Sloveniji, tudi tam bodo možna razlivanja. Postopno upadanje gladine rek pričakujejo šele ob koncu tedna.

Trenutno sicer reke v večjem delu države upadajo, zmerno naraščata le Krka in Kolpa, Ljubljanica se razliva na običajnih območjih na Ljubljanskem barju. Pretoki so povečini srednji, velike pretoke ohranjajo posamezne reke v zahodni in osrednji Sloveniji ter Kolpa, reke v Prekmurju imajo majhne pretoke pretoke. A, kot rečeno, se bo to v večjem delu države najverjetneje spremenilo že danes zvečer in v četrtek.

Po napovedi Arsa bo danes pretežno oblačno in sprva suho, sredi dneva pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Zvečer se bodo padavine okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi.

V četrtek bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo.

Tudi v petek bo še oblačno in deževno. V soboto bo dež ponehal, oblačnost se bo trgala. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.