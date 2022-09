Društvo pisateljev poziva vlado k ukrepanju za uveljavitev svobodne RTVS

Ljubljana, 28. septembra - Društvo slovenskih pisateljev opozarja, da so odnosi med vodstvom RTVS in večino zaposlenih novinarjev in drugih ustvarjalcev programov uničujoči ne samo za zavod, pač pa tudi za slovensko družbo in njeno demokracijo. Zato poziva vlado, da s svojimi zakonskimi pooblastili uveljavi pluralnost, profesionalnost in svobodo javne RTVS.