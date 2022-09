Na sedmem Skazinem dobrodelnem teku zbrali 10.300 evrov

Velenje, 28. septembra - V Velenju so minulo soboto na sedmem Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku zbrali 10.300 evrov, ki so jih v celoti namenili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje. Ta bo zbrana sredstva porabila za nakup šolskih in drugih potrebščin za otroke, zimskih oblačil in obutve, nakup bonov za hrano in plačilo osnovnih življenjskih položnic.