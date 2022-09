Singapur, 28. septembra - Cene nafte so se danes znižale. Trgovci z nafto med drugim pogledujejo proti Ukrajini, kjer so v regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje izvedli referendume o priključitvi Rusiji. Moskva je razglasila zmago, Ukrajina in Zahod pa sta referendume znova označila za nelegalne.