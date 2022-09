V Žički kartuziji odprli obnovljeno cerkev sv. Janeza Krstnika

Slovenske Konjice, 27. septembra - V Žički kartuziji pri Slovenskih Konjicah so zvečer slovesno odprli obnovljeno cerkev sv. Janeza Krstnika. Konjiška občina se je gradbene sanacije in stabilizacije zidov cerkve, nato pa izvedbe fiksnega in pomičnega dela strehe ter razgledne točke z dostopnim hodnikom in dvema stopniščema za obiskovalce lotila pred dvema letoma.