Španci še zadnji finalisti lige narodov

Ljubljana, 27. septembra - Španski nogometaši so še zadnji udeleženci finalnega turnirja lige narodov, ki bo junija prihodnje leto. Na današnji odločilni tekmi so premagali Portugalsko z 1:0 in osvojili prvo mestu v skupini 2 lige A. V tej skupini so Švicarji z 2:1 premagali reprezentanco Češke, ki je v skupini zasedla zadnje mesto in bo v naslednji izvedbi igrala v ligi B.