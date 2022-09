Grah Whatmough: Inšpekcijo je zanimal delovni proces v času stavke

Ljubljana, 27. septembra - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je danes potekal nadzor delovne inšpekcije o ponedeljkovi stavki. Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je za STA povedal, da so se pogovarjali o poteku stavkovnega dne in kako so zagotovili delovni proces. O očitkih, da je direktor televizije Uroš Urbanija posegal v program, je dejal, da tega ni storil.