V župansko tekmo v Mestni občini Krško še Janja Starc

Krško, 27. septembra - Kandidaturo za županjo Mestne občine Krško je danes napovedala Janja Starc. S podporo obrtnikov in podjetnikov, ki so pobudniki njene kandidature, s skupno listo stopa na pot oblikovanja lokalne skupnosti. V politiko vstopa politično neopredeljena. Poudarja strokovnost, preudarnost, enakost in gospodarnost vodenja občine, je dejala.