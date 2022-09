Tajska liberalizira zakonodajo v zvezi s splavom

Bangkok, 27. septembra - Tajska vlada je danes napovedala, da bo legalizirala splav do 20. tedna nosečnosti, torej osem tednov dlje, kot to dovoljuje aktualna zakonodaja. Odlok je bil v uradnem listu objavljen v ponedeljek in bo začel veljati čez 30 dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.