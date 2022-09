Na GZS razpravljali o poteh do virov financiranja

Ljubljana, 27. septembra - Inflacija, energetska kriza in zeleni prehod postavljajo podjetja pred dilemo, kako priti do virov financiranja. Pomembno je, da podjetja vedno razmišljajo o alternativnih virih in se zanje pravočasno odločijo, je na dogodku Alternativni viri financiranja - inovativna pot do cilja danes poudaril generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.