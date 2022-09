Ministrstvo s predlogom sprememb zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 27. septembra - Na ministrstvu za notranje zadeve so pripravili predlog novele zakona o nadzoru države meje, s katerim želijo vzpostaviti pravno podlago za odškodnino lastnikom zemljišč zaradi postavitve začasnih tehničnih ovir in za evidenco izvedenih mejnih kontrol potnikov. Predlog je objavljen na portalu e-Demokracija in je v javni razpravi do 17. oktobra.