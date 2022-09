Oktobra odločitev o dokapitalizaciji Geoplina

Ljubljana, 27. septembra - Na ponedeljkovi skupščini veletrgovca s plinom Geoplin so se lastniki na čelu s Petrolom in državo poleg odpoklica dosedanje poslovodje Vanje Lombar in imenovanja Aleša Zupančiča na njeno mesto seznanili tudi s pregledom poslovanja in potrebami po dokapitalizaciji v luči kriznih razmer na trgu plina. Odločitev o tem bodo lastniki sprejeli oktobra.