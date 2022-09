V DR Kongo razglasili konec zadnjega izbruha ebole

Brazzaville, 27. septembra - V Demokratični republiki Kongo so danes razglasili konec zadnjega izbruha ebole, ki se je začel pred šestimi tedni v provinci Severni Kivu na vzhodu države, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V sosednji Ugandi si medtem to bolezen še prizadevajo omejiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.