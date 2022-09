Citroen z novim logotipom in sloganom

Ljubljana/Pariz/Amsterdam, 27. septembra - Francoski proizvajalec avtomobilov Citroen, ki je del globalne avtomobilske skupine Stellantis, je premierno predstavil nova logotip in slogan. Najnovejši logotip je reinterpretacija originalnega iz 1919, novi slogan pa se glasi Nothing moves us like Citroen. Z novo identiteto znamka vstopa v novo dobo, ki jo bo zaznamovala električna mobilnost.