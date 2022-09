Vreme: Pretežno oblačno

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu in Primorskem, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, več dežja bo na severozahodu. Vmes bodo tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastal nov ciklon. Vremenska fronta se počasi pomika čez vzhodne Alpe in severni Jadran. Z jugozahodnikom doteka k nam vlažen in v višinah nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo še precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo ponoči od severozahoda postopno ponehale. Predvsem v Kvarnerju bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V sredo bo dopoldne po nižinah pretežno oblačno. Ob Jadranu ter v višjih legah bo sprva delno jasno, nato se bo pooblačilo. Popoldne se bodo v krajih zahodno in južno od nas začele pojavljati krajevne plohe. Ob Jadranu bo zapihal jugo, ki se bo proti večeru krepil.