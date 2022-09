Delnice Cinkarne Celje in Petrola izgubile prek dva odstotka

Ljubljana, 27. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,62 odstotka na 988,90 točke. Največ so izgubile delnice Cinkarne Celje in Petrola, oboje prek dva odstotka. Borzni posredniki so opravili za 2,47 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke, lastnika jih je zamenjalo za 1,10 milijona evrov.