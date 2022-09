Ameriške sankcije proti tožilki iz BiH dodatno omajale zaupanje v pravosodje

Sarajevo, 27. septembra - ZDA so zaradi rušenja demokracije in vladavine prava v Bosni in Hercegovini uvedle sankcije proti nekdanji vodji oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu na tožilstvu BiH Diani Kajmaković. To je še dodatno omajalo dolgoletno trhlo zaupanje v pravosodje v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.