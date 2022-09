Rusija ne bo zahtevala izročitve tistih, ki bežijo pred mobilizacijo

Moskva, 27. septembra - Ruske oblasti so danes sporočile, da ne bodo zahtevale izročitve Rusov, ki bežijo v tujino, da bi se izognili vojaški mobilizaciji. Odločitev so naznanili po tem, ko je na tisoče moških v zadnjih dneh pobegnilo v sosednje države, zlasti v Gruzijo, Kazahstan in Finsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.