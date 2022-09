V Ljubljani mednarodna konferenca o trajnostnem delovanju v kulturi

Ljubljana, 28. septembra - Center Motovila je v sodelovanju s partnerji pripravil mednarodno konferenco Ustvarjalnost ZA trajnost, na kateri bodo danes razpravljali o okoljskih smernicah in dobrih praksah za trajnostno delovanje v kulturi. Na srečanje so povabili domače in tuje strokovnjake, predstavnike kulturno-ustvarjalnega sektorja in odločevalce.