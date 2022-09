Države EU za dodatno zaostritev glede neonikotinoidnih pesticidov

Bruselj, 27. septembra - Države članice EU so danes podprle predlog Evropske komisije za znižanje mejnih vrednosti ostankov dveh neonikotinoidnih pesticidov, ki škodljivo vplivata na čebele, so sporočili iz Bruslja. Gre za klotianidin in tiametoksam, ki predstavljata veliko tveganje za opraševalce. Nova pravila naj bi bila sprejeta do začetka leta 2023.