IO OKS tudi o volilni skupščini 16. decembra

Ljubljana, 27. septembra - Na seji izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so govorili tudi o volilni skupščini, ki bo 16. decembra. Volilna opravila se bodo začela 7. oktobra, doslej so kandidature za predsednika že najavili Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik.